Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 10 astsubay hakkında yakalama kararı  çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara ve Hakkari'de  düzenledikleri operasyonlarda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında  görevli olanların da bulunduğu 10 astsubayı gözaltına aldı.
 
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade  işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
 
Gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri  içindeki askeri personele "ümitçi" pozisyonunda "mahrem imamlık" yapan  şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yakalandığı öğrenildi.