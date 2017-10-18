Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Belucistan Eyaletinin başkenti Kuetta’da, polis otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu alçak terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.