Pakistan’ın Belucistan Eyaletinin başkenti Kuetta’da, polis otobüsüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu alçak terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki saldırıyı kınadı
18.10.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da polis otobüsüne gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Pakistan,kınama,
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