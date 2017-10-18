FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski TBMM Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Milli Sarayları Koruma Şube Müdürü Murat Özen'in 30 yıl hapsi istendi
18.10.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM eski Milli Sarayları Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Özen hakkında FETÖ soruşturması kapsamında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Etiketler : milli sarayları koruma müdürü,murat özen,
512270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512270.aspx
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