Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tapu Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken, çok sayıda evraka el konuldu. 