Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tapu Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken, çok sayıda evraka el konuldu.
Tapu Müdürlüğü'ne operasyon: 11 gözaltı
18.10.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Tapu Müdürlüğü,
512274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512274.aspx
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