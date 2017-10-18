Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tapu Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken, çok sayıda evraka el konuldu.