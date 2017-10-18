Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli kaynaklara dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ekim Perşembe günü HSK tarafından terör örgütü FETÖ ile irtibatları oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmelerine karar verilen 39 hakim ve savcıdan İstanbul'da bulunan 6'sı hakkında yakalama kararı vermişti.

İstanbul polisinin 6 Ekim'de düzenlediği operasyon kapsamında eski hakimler; Fethi Ahmet G., İbrahim Furkan Y. ile Gülay U.K, Murat Y, eski savcılardan Muhammet Ö. ve Caner K. gözaltına alınmıştı.

Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden eski hakimler; İbrahim Furkan Y. ile Fethi Ahmet G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk olan diğer şüphelilerin, ‘adli kontrol’ hükümlerince salıverildiği öğrenildi.