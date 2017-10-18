Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın ‘Askerî mahrem yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda halen görevde bulunan 7 Jandarma Astsubay gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya KOM’a götürüldü.