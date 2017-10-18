Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın ‘Askerî mahrem yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda halen görevde bulunan 7 Jandarma Astsubay gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya KOM’a götürüldü.
FETÖ'nün askerî mahrem yapılanmasına operasyon, 7 astsubay gözaltında
18.10.2017 - 15:31 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY’nin askerî mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,operasyon,haberler,
512301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512301.aspx
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