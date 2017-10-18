Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 15.30 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre, yolun en sağ şeridinde arızalanarak park halinde bulunan 34 LN 2138 plakalı araç birden hareket etti. O sırada yoldan geçen iki araç birden hareket eden araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.







İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansa koyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazaya karışan araç sürücülerinin tartışması da dikkat çekti. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



