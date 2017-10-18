Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkan Firuz Kanatlı'nın, tedavi altında tutulduğu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.



2012 yılında hayatını kaybeden Ülker Bisküvi’nin kurucusu Sabri Ülker'in cenazesine, Firuz Kanatlı da katılmıştı. Bastonuyla rakibinin cenazesine katılması halk arasında büyük vefa örneği olarak gösterilmişti.





FİRUZ KANATLI KİMDİR?



Eti bisküvilerinin kurucusu ve Onursal Başkanı olan Firuz Kanatlı, Gümülcine göçmeni bir ailenin oğlu olarak 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar Eskişehir’de okudu. Daha sonra da Galatasaray Lisesi‘nde liseyi bitirene kadar okudu. Üniversite eğitiminde İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu.

Askerliğini 1957 – 1958 yıllarında İstanbul'da Terkos’a yakın Yassıviran’da yaptı. Askerde Kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Eti markası ile 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı.

‘Eti Bisküvi Fabrikası‘, bir yıl sonra 22 çalışanıyla üretime geçti. 1965 yılına gelindiğinde Eti Türk mühendislerin de katılımıyla otomasyona geçişi tamamladı ve 1972’de ticari ünvanı ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ olarak değişti.

1983’te ilk kez ‘sanayi tipi kek’ üretimine başlayan Eti, aynı yıl İngiltere Alimentacion Europe ve Golden Mercury International Ödülleri’ni almaya hak kazandı.

1992’de Eti Gıda A.Ş. Organize Tesisleri hayata geçirildi.

ETİ’yi kuran ve büyük bir marka haline getiren Firuz Kanatlı, işi çocuklarına devrettikten sonra şirketin yönetimine karışmamayı tercih etmişti.

1958 yılında Gülay Hanım ile evlenen Firuz Kanatlı'nın Ahmet Firuzhan, Gülden ve Aydan adlarında 3 çocuğu var.