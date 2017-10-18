Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Kaynakları'ndan yapılan açıklamada "ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır.

ORTAK ÇALIŞMA KOMİTESİ KURULACAK

Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir.

Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.