Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliğinin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hain Kerim Balcı vardı. A Haber'de yer alan habere göre; FETÖ'cü Kerim Balcı, megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.