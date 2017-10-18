FETÖ yöneticilerinin Pakistan'da tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliğinin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hain Kerim Balcı vardı. A Haber'de yer alan habere göre; FETÖ'cü Kerim Balcı, megafonla protestocuları yönlendirirken FETÖ'cü hainlerin deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlediği dikkatlerden kaçmadı.
FETÖ’cü hain Kerim Balcı Londra'da ortaya çıktı
18.10.2017 - 19:20 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi canlı yayına çıkarak "Erdoğan teslim olsun" çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşıyor olmasına çok üzülen Kerim Balcı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı.
Etiketler : FETÖ,Kerim Balcı,İngiltere,Londra,
512354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512354.aspx
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