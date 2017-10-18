Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ne (INES-2017) ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanısıra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Slovakya DTI Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tomas Lengyelfalusy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre kapsamında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alanya Kültür Merkezi’nde ‘Kerkük Meselesi’ konulu konferans verdi. Ortaylı’yı dinlemek için gelen ve uzun kuyrukluklar oluşturan vatandaşlar, güçlükle salon içerisine girdi. Çok sayıda kişi salonun küçük olmasından dolayı Ortaylı’yı ayakta ve koridor boşluğundaki merdivenlere oturarak takip etti. Arka sıradaki bir grup ise Ortaylı’nın söylediklerini duymayınca isyan etti. Bunun üzerine Ortaylı, “Burası küçük bir salon, inşallah daha büyüğüne kavuşursunuz. Alanya benim gördüğümde küçük bir kasabaydı. Yolu yoktu, kamyonla gelmiştim. Siz bilmezsiniz yol yoktu. Gazipaşa’ya haftada bir otobüs kalkardı. Fakat çok güzel, hoş bir memleketti. Maalesef biraz fazla ve çarpık buldum. Salonun dışındakiler duymuyorsa yapacak bir şey yok. Hocanız elektrik teknisyeni değil. Belediyeye şikayet edin. Sağa, sola abuk subuk yollar yaptırıp, abuk subuk apartmanlar dikeceğinize önce kültür salonu yaptırın. Herkes böyle bina yapıyor. Kendiniz almazsanız Almanlara veriyorsunuz” dedi.

“Irak ordusu diye bir şeyin ne kadar mevcut olduğunu bilmiyorum”

Bugünkü konunun Kerkük olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, “Çok sıcak bir konu ve son olarak dün yine 4 şehit verildi. Kerkük’ün kurtarılması babında haberlerde dikkatinizi çekmiştir, ‘Irak ordusu’ diye bahsediliyor. Irak ordusu diye bir şeyin ne kadar mevcut olduğunu bilmiyorum. Oradaki büyük destek Türk ordusundan geliyor ve İran da var. Hatta ve hatta çok belirgin bir ölçüde başka tür gerillalar da katılıyor. Irak’ın kuzeyinde Kürt muhtar bölgesi var. Bunun güney bölgesinde çok münakaşalı olarak ilhak edilmeye çalışılan Kerkük ve Erbil var. Bunlar iki tane büyük ve Türklerin yaşadığı kentlerdir” diye konuştu.

“Irak diye bir memleket yok”

Irak diye bir memleketin olmadığını söyleyen Ortaylı, “Bunların hepsi maalesef 1. Cihan Harbi’nde çizilen coğrafyalardır. Cetvelle çizildi. Cetvelle toprak Birleşmiş Milletler arazisinde çizilebiliniyor. Çünkü oraya son bir, iki asırda yerleşen göçmenler var. Bunların çoğu aynı tip insanlar. Bunların arasında çok büyük bir etnik farklılık, tarihi coğrafya oluşumu, siyasal kavgayla sınır tespiti falan söz konusu değil. Onun için orada cetvelle çizilmiştir. Amerika haritasına bakarsanız böyle cetvelle çizilen bir sürü eyaletler var. Bunlar gerçekten otonomdur, onu da söyleyeyim fakat burada farklı etnikler yaşamaz göçmenler dışında. Fakat Ortadoğu’da böyle bir sınır olabilemez. Çünkü Ortadoğu’da muhtelif etnik gruplar vardır. Bunlar aynı dili konuşsa bile dinleri uymaz. Dinleri uysa, tarihleri uymaz, o uysa mantaliteleri uymaz. Kolonyal ofis buna Irak’ı çizmek için görevlendirdi ve oda cetvelle çizdi” şeklinde konuştu.