Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Edremit Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odası’ndan çıkan Turgay Kılıç, saat 19.00 civarında Havran’daki evine gitmek için otomobiline doğru yaya olarak yürümeye başladı. Camivasat Mahallesi’ndeki ara sokakta Erkan D. isimli şahıs, Turgay Kılıç’ın karşısına çıkarak tabancasını doğrulttu ve “Akıllı olacaksın” dedikten sonra ateş etti. Tek kurşunla bacağından yaralanan Kılıç, sağlık ekibi tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç, 3 saat sonra ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesine nakil edildi.

İHA’ya açıklamada bulunan Turgay Kılıç, “Tahminim pusu attı saldırgan. Ansızın çıktı. ‘Akıllı ol, akıllı olacaksın’ dedi. Bir el ateş edip kaçtı. Olay esnasında Edremit’te ara sokaktaydım ve arabama binecektim” dedi.

Olayı öğrenen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da Kılıç’ı hastanede ziyaret ederek, “Bu akşam saatlerinde belediye meclis üyemiz Turgay Kılıç silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişi teslim oldu ve emniyettedir. Kendisini ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Kılıç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.