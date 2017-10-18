İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkanlarının istifasına ilişkin olarak, "Bir cümle de İçişleri Bakanı olmam vesilesiyle belediye başkanlarına girdiğiniz için söylemek istiyorum. Bakınız, yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, bu belediye başkanıdır, X’dir, Y’dir, Z’dir, bizim yetkimiz dâhilinde biz gözünün yaşına bakmayız. Bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de, iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler ama o zaman oralardan da ses çıkarmasınlar" dedi.
Soylu: 'Gözünün yaşına bakmayız'
18.10.2017 - 22:37 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Soylu, "Yolsuzluk yapan kim olursa olsun, kanuna aykırı davranan her kim varsa, bu belediye başkanıdır, X’dir, Y’dir, Z’dir, bizim yetkimiz dâhilinde biz gözünün yaşına bakmayız" ifadelerini kullandı.
Etiketler : süleyman soylu,yolsuzluk,tbmm,genel kurul,
512387 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512387.aspx
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