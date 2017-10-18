Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı birinci Yardımcısı Cihangiri Türkiye'ye geldi. Başbakan Yıldırım Cihangiri'nin Kuzey Irak'a uygulanacak ambargolar, Kerkük sorunu gibi sorunların görüşülmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı İshak Cihangiri yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak olan Cihangiri ile Yıldırım daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cihangiri'nin Ankara’daki temaslarını müteakip, 20 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi’ne de iştirak edeceği açıklandı.

Kuzey Irak'a uygulanacak ambargolar, Kerkük sorunu gibi sorunların görüşülmesi beklenen görüşmede, Cihangiri'nin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, 3 Ekim'de İran'a gitmiş ve İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmişti.

4 Ekim günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'a ziyaret gerçekleştirmiş, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme gerçekleştirmişti.