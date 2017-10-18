Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen "Üst Kurul  toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar  araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır  yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.

Toplantıda, FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat"  isimli haber programında, program sunucusunun, "bilgi ve belgeye dayanmadan ve  araştırma yapmaksızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya  ile ilgili iftira içeren haber ve yorumlara yer verdiği" değerlendirildi.
 
Üst Kurulca, söz konusu programa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve  Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Tarafsızlık, gerçeklik ve  doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak  zorundadır. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan  haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.  Haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve  müziğe yer verilemez. Görüntülerin, arşiv veya canlandırma niteliği ile  ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının  belirtilmesi zorunludur" hükmüne göre kanala tavandan  müeyyide uygulanmasına  karar verildi.
 
Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa  katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada  bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel  insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini  tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna  ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da  kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira  niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza  verildi.
 
Üst Kurul tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve  ailenin korunması dikkate alınarak, Star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar  Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini  çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez  tekrarladığı belirlendi. Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak  ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel  ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon  kanalına tavandan  müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.
 
RTÜK tarafından, TV 8'de yayınlanan "Niyazi Gül Dörtnala" isimli  komedi filminde de "cinsel birlikteliği ima eden görüntü ve diyaloglara  çocukların ekran başında olduğu erken saatlerde yer verildiği" değerlendirildi.  İlgili kanunun, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin  fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan  programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol  kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmüne göre televizyon kanalına tavandan   müeyyide uygulandı.