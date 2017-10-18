Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'li Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Muş Meclis'te yaptığı konuşmada "FETÖ için gözyaşını dökenler" tabirini kullandı. CHP'li Tanal, herhangi bir isim verilmeyen konuşmada sataşma var diyerek doğrudan üzerine alınması üzerine Meclis Başkanı'nın FETÖ için gözyaşı döken siz misiniz?" şeklindeki sorusuna muhatap kaldı.