AK Parti'li Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Muş Meclis'te yaptığı konuşmada "FETÖ için gözyaşını dökenler" tabirini kullandı. CHP'li Tanal, herhangi bir isim verilmeyen konuşmada sataşma var diyerek doğrudan üzerine alınması üzerine Meclis Başkanı'nın FETÖ için gözyaşı döken siz misiniz?" şeklindeki sorusuna muhatap kaldı.
CHP'li Mahmut Tanal fena rezil oldu
18.10.2017 - 22:15 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis Genel Kurulunda konuşan CHP'li Mahmut Tanal, yaptığı çıkış ile rezil oldu.
Etiketler : chp,mahmut tanal,tbmm,
512393 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512393.aspx
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