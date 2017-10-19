Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cem Çamoğlu (17), Nuri Kılıç (22) ve Recep Çakır (17) şehir merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinin 4. katında yer alan kafeteryalar bölümde kendilerini aşağıya sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada yoldan geçen ve cadde üzerinde bulunanlar duruma tepki göstermeye başlayınca, 3 kafadar bu kez intiharı bırakıp vatandaşların üzerine masa ve sandalyeleri fırlatmaya başladı. Gerginliğin artığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Adeta çılgına dönen gençlere bu kez vatandaşlar taş atmaya başladı. Polis ekipleri cadde üzerindeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışınca vatandaşlar bu kez alışveriş merkezine çıkarak 3 gence saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklar ile masa ve sandalyelerin havada uçtuğu olayda 3 genci polis vatandaşın elinden zor aldı. Yüzü gözü kanlar içinde kalan 3 kafadar polisin yoğun güvenliği altında alışveriş merkezinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan 3 kişi daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.