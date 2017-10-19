Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsteseniz de istemeseniz de bu, Meclisten geçecek. Kayıt dışı nikâh değil, kayıt altında nikâh... Asıl kayıt dışılıkları bu kaldıracak” dediği müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa maddesi Meclis’te kabul edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili yasanın Meclis’teki görüşmeleri sırasında şunları söyledi: Gerek ülkemizin bazı bölgelerinin coğrafi şartları gerekse yetkili memur sayısı da dikkate alınarak, insanların resmi nikâha ulaşılabilirliği artırılmaktadır. Nikâh konusunda kanunlarımızın hiçbir yerinde herhangi bir boşluk veya yoruma açık bir durum söz konusu değildir. Bizzat evlenecek kişiler tarafından yetkili resmi memurun önünde açıklanmasıyla gerçekleşecek olan medeni evlenme, Türkiye’de yapılabilecek tek evlenme şeklidir.