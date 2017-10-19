Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine yönelik, Türkiye'de iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen'in Türkiye'de bir heyetle görüştüğünü hatırlatan yetkili, "Görüşmeler verimli geçti ve genel olarak ajandada önemli yol katettik. Vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş tanımını konuştuk ve bu karar yakında bir sonuca bağlanacak." ifadelerini kullandı.