Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta hırdavat dükkanının çatısına kurduğu güneş paneli ve rüzgar gülü sayesinde kendi elektriğini kendisi üreten Süleyman Nazlı, dükkanının elektrik faturasının çok gelmesi nedeniyle farklı enerji kaynaklarına yöneldiğini söyledi. Güneş enerji sistemi ve rüzgar gülü sayesinde elektrik maliyetini yüzde 80 oranında düşüren Nazlı, “Elektrik faturalarımız fazla geliyordu. Araştırdım ve güneş panellini denedim. Faturaların yüzde 80 oranında düştüğünü gördüm. Eğer güneş panelini ve akülerini çoğaltırsam yüzde yüz verim alacağımı düşünüyorum. Önceden elektrik faturalarına 50 -60 TL ödüyordum şu anda ise 15 TL ancak ödüyorum” dedi.



Üç yıl önce güneş enerji sistemi ve rüzgar gülünü iş yerinin çatısına kurduğunu söyleyen Nazlı, “Sistemi test ettim ve başarılı oldum. Sistem bize 8 bin 500 TL mal oldu. Bu sistemi gören özellikle köydeki vatandaşlar bizden talep ediyor. Elektrik ihtiyacı olan yerlerde ağıllarda, su kuyularında, tarla sulamalarında güneş enerji sistemini kullanıyorlar. Herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak derecede vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Güneş panelinin bayiliğini de aldık. Bu sistemin kurulumunu isteyene yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Dükkanında bulunan elektronik eşyaların tamamının elektriğini bu sistem sayesinde sağladığını dile getiren Nazlı, rüzgar gülünün bin 500 kilo watt güneş panellerinin ise 500 kilo watt olmak üzere toplam 2 bin kilo watt enerji ürettiğini de sözlerine ekledi.