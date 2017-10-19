Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’yi resmi törenle Çankaya Köşkünde karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, Cihangiri tören kıtasını ‘Merhaba asker’ diyerek selamladı. İki isim daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Törende, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce de hazır bulundu. Başbakan Yıldırım ile Cihangiri, tören sonrası Çankaya Köşkünün balkonunda bir süre sohbet etti.Yıldırım ve Cihangiri ardından başbaşa görüşmeye geçti. Heyetlerarası görüşmelerin de tamamlanmasıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.