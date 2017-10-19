Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırın Suriye tarafındaki radikal grupların sınır kapısındaki hakimiyeti nedeniyle Cilvegözü Gümrük Kapısı ağustos ayından bu yana ticari geçişlere kapalıydı. Gümrük kapısının dün itibarıyla çimento ve demir hariç ticari tırların geçişine açılmasının ardından kapı önünde 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Reyhanlı ilçesi girişinden başlayan yüzlerce tırlık kuyruk, Cilvegözü Sınır Kapısı'na kadar uzandı.

Mehmet Kaya isimli tır şoförü dün saat 20.00'den bu yana sıra beklediğine değinerek, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla zamandan tasarruf ettiklerini söyledi.

Ahmet Güner isimli tır şoförü de kapının açılmasının işleri rahatlattığını vurgulayarak, kapının açılması için girişimde bulunanlara teşekkür etti.