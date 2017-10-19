Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu D-8 Teşkilatı Konseyi'nin 17. oturumu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleniyor.
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve konsey toplantısı için Türkiye'ye gelen katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.
Oturuma, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Anifah Hj. Aman, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L. P. Marsudi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza, İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Murteza Sarmadi ve Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Olukunle Bamgbose katılıyor.
Açılışta, zirvenin dönem başkanlığını yürüten Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf konuşacak. Dönem başkanlığını devralacak Türkiye adına da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcılara hitap edecek.
Açılış konuşmalarının ardından D-8 Teşkilatı Konseyi'nin 17. oturumu, basına kapalı devam edecek.