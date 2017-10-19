Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, istifası istenen 3 belediye başkanı ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

BAŞKANLARA İSTİFA ÇAĞRISI

Erdoğan, "Bedeli ağır olacak demedim, gereği neyse o yapılır dedim. Şuan itibariyle 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi 3 belediye başkanımız daha var, onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar. Şuanda da zannediyorum bu istifayı vermenin hazırlığı içindeler. Aksi taktirde gereği neyse yapılacaktır. Çünkü yetkili kurallarımız bu konu ile ilgili kararını vermiştir. Şuanda bizim sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili, özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil, tam aksine teşkilatımızın bu noktada vardığı bir karar sürecidir. Bu karar sürecini kendileri ile de değerlendirdik. Burada böyle bir adım atılması gereğini söyledik. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir davadır, bu davanın içinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine tebliğ ettik. Ben, başbakan arkadaşım ve konu ile ilgili genel başkan yardımcısı arkadaşım" dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Nijerya’nın sahip olduğu potansiyel ile küresel bir aktör olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’nın Afrika’da belli bir güç oluşturan ülke konumunda olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Ekonomik olarak muazzam bir potansiyele sahip. Nijerya ile BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerle tam bir dayanışma içindeyiz. Savunma, eğitim, enerji başta olmak üzere birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Bakanlarımız kendi aralarında bazı konuları değerlendirdiler. Türkiye Nijerya’da eli kanlı terör örgütleri nasıl varsa, Nijerya yönetimi nasıl onlarla mücadele yapıyorsa Türkiye'nin de böyle bir mücadelesi var. Terör konusunda aynı kaderi paylaşıyoruz. Boko Haram terörü oradaki mazlum ve mağdur insanların hayatını mal oldu. Nijerya’nın yanı sıra Çat Gölü havzasındaki tüm ülkelerde göç hareketine yol açtı. Bizim nazarımızda Boko Haram ile FETÖ veya DEAŞ arasında hiçbir fark yok. Bu örgütlerin tamamı masumların kanları ile beslenen katil sürüleridir. Terörle yürüttükleri mücadelede Nijeryalı dostlarımızın yanındayız. Biz de FETÖ ile mücadele konusunda Nijerya makamlarından aynı işbirliğini bekliyoruz. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil, dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bugün bu konuyu görüştük, önümüzdeki dönemde sonuç alıcı adımlar atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

NİJERYA'YA ENERJİ DESTEĞİ

Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu sene 2015 yılındaki 1 milyar 145 milyon dolarlık seviyenin üzerine çıkılacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nijerya ile ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha ileriye götürebileceğimizi değerlendirdik. Enerji alanındaki işbirliği alanlarını ele aldık. THY sefer sayılarının artırılmasının ticari ve beşeri ilişkilerimizi geliştireceğine inanıyorum. Türkiye bursları aracılığı ile onlarca öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağlıyoruz, bu sayıyı artırabiliriz. Bir Nijerya atasözü der ki, ‘Rüzgar olmadan ağaç oynamaz.’ güçlü siyasi irade ve dayanışma olmadan iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemez. Nijerya ve Türkiye’de bu irade fazlasıyla mevcut" ifadelerini kaydetti.