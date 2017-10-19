Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemeye ilişkin "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz." dedi.