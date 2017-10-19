CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemeye ilişkin "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz." dedi.
CHP, müftülere nikâh yetkisini AYM'ye götürüyor
19.10.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'li Özgür Özel, müftülere nikâh yetkisi verilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.
Etiketler : chp,müftülere nikah yasası,aym,anayasa mahkemesi,
512596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512596.aspx
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