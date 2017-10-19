Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (CISC-MSRT) Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin Gök ile İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İbrahim Rahimpur tarafından imza altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahimpur, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Uygulanmasına Yönelik İki Yıllık Eylem Planı'na imza attı.