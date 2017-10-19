Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisleri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen hain bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etmek için kente gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Elvan'ı il protokolü karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Elvan, hain terör saldırısını lanetledi. Saldırı sonrasında güvenlik güçlerinden ve vatandaşlardan yaralananların olduğunu dile getiren Elvan, "Şu an itibariyle 6 kardeşimiz hastanede. Bugün 3 kardeşimiz daha taburcu edilecek. Dolayısıyla ölüm tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok. Yaralı olan hem emniyet mensuplarımıza hem de vatandaşlarımıza ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu terör saldırıları sadece emniyet mensuplarımıza, Mersinimize yapılmış bir saldırı değil aynı zamanda bütün milletimize bütün Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Ancak şundan herkes emin olsun. Biz bu terör saldırısı nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüp, gereken neyse bu terör gruplarına karşı gereğini yapacağız. Bu konuda son derece kararlıyız" diye konuştu.

11 GÖZALTI VAR

Şu anda Mersin Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin inceleme ve soruşturmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, "Şu anda gözaltında olanlar var. Bu gözaltında olanların ifadeleri alınıyor. Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. İlk belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha net bir durum ortaya çıkacak. Ancak eninde, sonunda bunu kim gerçekleştirmişse, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirmişse, arkasında kim varsa bu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz biz hem içeride hem dışarıda özellikle bu terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de son derece başarılıyız. Elbette bu başarımızdan rahatsız olanlar mutlaka vardır. Ama onlar şunu bilsinler ki bizim bu mücadelemiz devam edecek. Bu kararlılığımız devam edecek. Bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız ve bunların arkasında kim varsa bunların hesabını soracağız. Hiç kimse, hiçbir grup nereden gelirse gelsin, hangi terör örgütü olursa olsun ne milletimize kast edebilir ne de Türkiye'mize kast edebilir. Bu yönde çaba içerisinde olanlara gereken cevabı bugüne kadar verdik, bundan sonraki süreçte de vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ve bunun gereğini neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımızın en ufak kaygısı olmasın Allah'ın izni ile milletimizin de desteğiyle bu terörün sonunu birlikte kurutacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, Valilik ziyaretinin ardından bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etmek için hastanelere geçti.