Müftüye nikâh yetkisi tanıyan tasarının Meclis'ten geçmesinin ardından CHP'den yeni teklif geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök'ün imzasını taşıyan kanun teklifinde, kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yerel yönetim sisteminin vatandaşa en yakın noktaları olan muhtarlıkların demokrasinin ve devlet sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğu belirtildi. Teklifte, belediyelerin yükünü hafifletmek için muhtarlara nikah kıyma yetkisinin verilmesi istendi.
CHP'den müftü kararına karşı muhtar hamlesi
19.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP, muhtarlara nikâh kıyma yetkisi verilmesi için teklif verdi. Teklifin gerekçesinde, "Seçimle gelerek kamu görevi yürüten mahalle muhtarlarının bu yetkiye haiz olmaması büyük bir eksiklik oluşturmaktadır." denildi.
Etiketler : chp,muhtarlar,
512649 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512649.aspx
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