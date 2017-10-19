Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müftüye nikâh yetkisi tanıyan tasarının Meclis'ten geçmesinin ardından CHP'den yeni teklif geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök'ün imzasını taşıyan kanun teklifinde, kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yerel yönetim sisteminin vatandaşa en yakın noktaları olan muhtarlıkların demokrasinin ve devlet sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğu belirtildi. Teklifte, belediyelerin yükünü hafifletmek için muhtarlara nikah kıyma yetkisinin verilmesi istendi.