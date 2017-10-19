Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaban Dişli istifa etti! AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, "Genel Başkan Danışmanlığı" görevinden istifa ettiğini bildirdi. Dişli, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta ekonomi alanında çalışmalar yapmak üzere parti tüzüğünün 145. maddesi uyarınca şahsının "Genel Başkan Danışmanı" olarak atanması dolayısıyla büyük onur duyduğunu belirtti.

Bu göreve getirilmesi dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dişli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."

KARDEŞİ FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİNDEN



Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli FETÖ darbe girişiminin askeri kanattaki en üst düzey isimlerinden.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?



Şaban Dişli, 1958 yılında Sakarya'da doğdu. ODTÜ'de ekonomi ve istatistik okudu. New York Eyalet Üniversitesi'nde matematiksel ekonomi alanında master yaptı. Harward Üniversitesi'nde hızlandırılmış işletme programına katıldı. Çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1996 yılında Hollanda’da bir bankanın genel müdürlüğü görevine getirildi. 2002 yılına kadar Hollanda’da banka genel müdürü olarak çalıştı. 2002 seçimlerinden sonra AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinden sonra AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde AK Parti MYK'sında Ekonomi İşleri Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Dişli, İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilmektedir.