Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, “Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleşmesi olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. A.T. (13), H.T. (14) ve amca çocukları H.T.’nin (13) hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.