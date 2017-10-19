Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı 36. Kuruluş Yıldönümü ve Temel Pilotaj Mezuniyet Törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Bugün bazı batılı ülkelerle dış politika sorunu yaşıyoruz. Hiç görmediğimiz diplomatik skandallarla, çifte standartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bu yaşananları asla ve asla Türkiye’nin kendi uçağımı yapacağım diye tutturmasından, milli savunma sanayimizin gelişmesinden, ekonomik kalkınmamızdan, siyasi istikrarımızı temin etmemizden, kendi insansız hava aracımızı, kendi tankımızı, kendi helikopterimizi üretmemizden bağımsız düşünmeyiniz. Eğer Türkiye birilerinin iddia ve tavsiye ettiği gibi Orta Doğu’yu bir bataklık olarak görüp oraya sırtını dönseydi, kimin nereye ne bayrağı çektiğiyle ilgilenmeseydi, kendi parasıyla iki tane insansız hava aracı alabilmek için aylarca merhamet beklemeye devam etseydi, PKK’nın terörüne, uyuşturucu ticaretine karşı etkin bir mücadele ortaya koymasaydı, ekonomisini krizlere dayanıklı hale getirmeseydi, bu aziz millet 15 Temmuz gecesi sokağa inip, ülkesine sahip çıkmasaydı bugün ne Amerika ile vize problemi yaşardık, ne de Avrupa Birliği ülkelerinden her birimizi üzen anlamlandıramadığımız açıklamaları duyardık. Peki, ne olurdu? Hem bize dostumuz derlerdi hem de müttefikimizsiniz deyip sırtımızı sıvazlarlardı. Yıllarca bunu yaptılar. Bize dostuz, müttefikiz dediler. Ama bunun gereğini asla hiçbir konuda yerine getirmediler. Bize dostuz derlerdi ama bizim evlatlarımız onların verdiği silahlarla, onların para verdiği teröristler eliyle şehit olmaya devam ederlerdi" diye konuştu.

"YILLARDIR BAĞIMLI MÜTTEFİKLİĞE ALIŞMIŞ OLANLAR BUGÜN EŞİT MÜTTEFİKLİK TAVRIMIZDAN RAHATSIZDIRLAR"

Batı ile yaşanan tartışmanın temel meselesinin Türkiye’nin tam bağımsız ülke olmasından kaynaklı olduğunu kaydeden Soylu, "Türkiye, 1923’ten beri bağımsız bir ülkedir ama bunun bir sonraki adımı tam bağımsızlık olabilmekti. Ekonomisiyle, siyasetiyle, dış politikasıyla tam bir bağımsızlık. Onların rahatsız oldukları şey işte budur. Onların müttefiklik tanımı, bağımlı bir müttefiklik tanımı anlayışıdır. Yıllardır bağımlı müttefikliğe alışmış olanlar bugün eşit müttefiklik tavrımızdan rahatsızdırlar. Dünyanın en kritik coğrafyasındaki bu ülkenin güçlenmesinden, kendi gücünün farkına varmasından rahatsız olmaktadırlar. Ancak bu onların problemidir. 15 Temmuz darbesini yapan meczubu ülkesinde ağırlayanlar, bizim iade taleplerimizi alaycı bir tavırla ‘inceliyoruz’ diyerek geçiştirenler karanlık ilişkiler içerisindeki bu anlayışı elbette hepimiz takip ediyoruz. 15 Temmuz’da olan bitenin ne olduğunu hep birlikte biliyoruz. PYD’ye verilen silahların ne olduğunu, kime karşı kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Binlere kilometre öteden başka ülkeleri dizayn etme dönemi sona ermiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, konuşmasının ardından aralarından bir kadın pilotun da mezun olduğu 7 İHA pilotu, 4 uçak ve 20 helikopter pilotunu tebrik etti.