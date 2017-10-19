Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmasıyla ilgili, "Biz bu işe girsek de girmesek de dünyada bir helal pazarı var. Hangi ürünlerin helal olup olmadığına yönelik standartları belirleyecek, belge verecek kuruluşlar da varolacaktır. Türkiye olarak küresel helal pazarında lider, kural koyucu ve yönlendirici ülke olabiliriz ve hatta olmalıyız." dedi.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında, Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelindeki 1,8 milyarlık Müslüman nüfusun, başta gıda olmak üzere pek çok sektörde helal ürün ve belgelendirilmesine olan ilgi ve talebine dikkati çekti.Bu alanda, akreditasyona dayanan güvenilir belgelendirmenin önemli bir platform haline geldiğini belirten Altunyaldız, tasarının bu kapsamda olduğunu bildirdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci de toplantıda yaptığı sunumda, tasarıya ilişkin bilgi verdi.Dünya ekonomisinde ve ticarette değişen kurallara işaret eden ve bu değişime ayak uydurmanın önemini vurgulayan Zeybekci, standardizasyon ve akreditasyon alanının etkinliğini, bu kapsamda helal sertifikalı ürünlerin kapladığı alanı anlattı.

"Belgelendirmeye gayrimüslim kuruluşlar karar veriyor"



Zeybekci, helal ürün ticaretinin yanı sıra helal belgelendirme pazarı oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Helal belgelendirmenin yıllık pazar büyüklüğü 6 milyar dolar civarında. Ne yazık ki helal belgelendirmesi gibi dini temelleri olan bir konuda ürünlerin helal olup olmadığına gayrimüslim belgelendirme kuruluşları karar veriyor. Biz bu işe girsek de girmesek de dünyada bir helal pazarı var. Hangi ürünlerin helal olup olmadığına yönelik standartları belirleyecek, belge verecek kuruluşlar da varolacaktır. Türkiye olarak tarihten gelen itibarımız, geniş kültür coğrafyamız ve gelişmiş kalite altyapımızla küresel helal pazarında lider, kural koyucu ve yönlendirici ülke olabiliriz ve hatta olmalıyız. Çünkü ihracat yapacağız."

"HAK'a akredite olma zorunluluğu yok"



Zeybekci, tasarıyla kurulmak istenen kurumun görev ve yetkilerinin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizerek, HAK'ın bir kamu kuruluşu olduğunu belirtti.

HAK'ın yapısı hakkında da bilgi veren Zeybekci, şunları söyledi:

"Helal gibi hassas bir konuda yanlış anlamalara meydan vermemek gerekiyor. Öncelikle bu kanun, neyin helal neyin haram olduğuna karar vermeyecektir. Zaten tüm Müslümanların üzerinde mutabakat sağladığı ortak standartlar İslam İşbirliği Teşkilatı koordinasyonunda 2010 yılında belirlenmiştir. Dolayısıyla HAK bu standartları esas alacaktır. Üreticilerde helal belgesi almak zorunlu olmadığı gibi helal belgelendirme kuruluşları açısından da HAK'a akredite olmak gibi bir zorunluluk olmayacaktır. Ülkemizde üretim süreçlerinde, tüketim alışkanlıklarının ve ihraç pazarlıklarında bir değişiklik olmayacaktır. Halihazırda zaten bir küresel helal ürün ve hizmet belgelendirme pazarı vardır. Amacımız Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alması ve liderliğine soyunması."

Zeybekci'nin konuşmasının ardından komisyon çalışmalarına, tasarının tümü üzerinde görüşmelerle devam ediliyor.