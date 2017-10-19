Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

DÜNYADA ADALET YOK

"Şuanda dünyada adalet yok. Baktığım zaman ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. İşte göçmenlerin durumu. Birebir diyaloglarımızda "Türkiye'ye yardım vs. konusunda takdirlerini iletiyorlar. Tamam da siz ne yaptınız? Dünya ülkeleri şuanda sözünde durmuyor.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

İşte BM'nin durumu. 5 daimi üye. Ve bütün dünya 5 daimi üyenin iki dudağının arasında. Ve çok aldatıcı bir durum. Nedir o? 15 tane geçici üyelik koymuşlar. Bütün ülkeler bunun için yarışıyor. Oradan geçici üyelik kapsan ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Onun için dünya 5'ten büyüktür. Dünyayı 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında değerlendirenler var. Geçti o. Değişim artık şart. Eğer demokratsak, gerçekten adil bir dünyayı kuracaksak bunu sağlamamız lazım.

MERKEL'E GÖSTERDİĞİMDE...

Almanya'ya PKK ile ilgili 4500 dosya verdim. Geri dönüş olmadı. PKK'lılar elini sallaya sallaya Almanya'da dolaşıyor. Aynı durum FETÖ ile ilgili de var. Benim idam fermanımı güya imzalamışlar oralarda pankartlarda açıyorlar. Ben bunu sayın Merkel'e söylediğimde bayan Merkel etrafındakilere bakıyor. Başka bir duruma yatıyor adeta.

BU NASIL ADALETTİR

PKK ve FETÖ bizi güya orada protestoya geliyor. Orada bizleri seven vatanseverler de var. Bunlara karşı koydukları zaman başka türlü bakılıyor. Orada bir vatandaşımızı yaralıyorlar. PKK'lılar gözaltına alınıyor. Bırakılıyor. Bizim vatandaşlarımız orada hala tutuklu. Söylediğimizde hiçbir adım atılmıyor. Benim 13 korumama gözaltı kararı çıkarılıyor. Ve bunların içinde ABD'yi görmeyenler de var. Ben buna isyan ediyorum. Bu adalet değil işte. Ve işte bunun için dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

BU GİDİŞ KÖTÜYE

Bu gidiş demokrasiyi sorgulanmasına doğru gider. Ve gidiyor. Niye bakıyorsunuz oylar bu işin karşılığını veriyorsa niye saygı duymuyorsunuz? Saygı duyun. Bu güçlünün haklı olduğu yere doğru gidiyor. Ve onun için de bu sorgulama sürecine girdik. Aynı şekilde emperyalizmin acımasız vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız? Şimdi Türkiye'de partim açık ara önde seçim kazanıyor. Kalkıp batı benim partimi yargılıyorsa ben bu batıdan şüphe ederim. Demokrasi değil mi? Demokrasi insanoğlunun düşüncelerinin karşılığını vermiyorsa buna demokrasinin iflası diyebiliriz.

ÇİFTLİKTE DURANI VERMİYORSAN... BİZ KİMSENİN EMİR KULU DEĞİLİZ

Ben stratejik ortağımdan 99'da oraya yerleşen FETO'yu istiyorsam 85 koli belgeye rağmen stratejik ortağım bana vermiyorsa ben bunu sorgularım. Sonra kalkıp bizi emir kulu gibi görüp, "birisi var içeride onu bize verin". Ya onu alacaksan önce kendindekini bize ver. Seninki yargıdan geçmemiş çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. İşte en son açık net örnek. Vize meselesi kalkıyor hemen bir paragraf vizeleri kaldırdık. Bunu diyen kim büyükelçi. Kim bu büyükelçi ya. O zaman ben stratejik ortaklığımı masaya yatırırım. Şimdi 2 günüdür görüşmeler yapıldı. Bakalım nereye varacak. Bu duruşlar önem arz ediyor.

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