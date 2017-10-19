Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 94 mermi ile örgütsel malzemeler ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin de arandığı belirtildi.