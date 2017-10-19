Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 94 mermi ile örgütsel malzemeler ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Iğdır'da terör örgütü propagandasına 7 gözaltı
19.10.2017 - 18:40 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : ığdır,haberler,terör örügüt,pkk propagandası,
512703 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512703.aspx
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