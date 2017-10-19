Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandum ısrarı sonrasında Kerkük'ten başlayarak sözde bağımsızlık ilan ettiği yerleri bir bir kaybetmeye başlayan Barzani yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi son gelişmelerin ardından yaşadığı sıkışmışlık sonrasında daha önce karşılık vermediği İbadi'nin diyalog çağrısına olumlu cevap verdi. Yapılan açıklamada "İbadi'ni diyalog çağrısı memnuniyet verici" denildi.