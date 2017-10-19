Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna PKK’lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, "Şu anda yaralı bir askerimiz var. Askerimiz omuzundan hafif yaralı." dedi.

Çelik, Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kendisinin de bölgede olduğunu belirten Çelik, olayda bir askerin omzundan hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonun başlatıldığı olayla ilgili Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahil yolu, polis ekiplerince trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Bölgede ambulansların da bekletildiği gözlendi.