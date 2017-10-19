Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayına katıldı. Kurultay öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç belediye başkanını istifa etmeye davet etmesine ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın gerek parti, gerekse istişari kurullarda yapmış olduğu görüşmeler neticesinde alınan bir karar. Buna saygı duymak gerekir. Çünkü ben beş dönem seçimlere girdim ve belediye başkanı oldum ama nihayetinde beni partim aday gösterdi. Partim aday gösterdiği için ben insanların karşısına çıktım. O partinin felsefesini, o partinin şehircilik anlayışını ve o partinin dünyaya bakışını temsil eden bir insan olarak burada bulundum. Kendi başıma bağımsız aday olarak girmedim. Partim beni aday gösterdi. Parti bugün birisini aday gösterir, destekler ve arkasında durur, onu ara ara uyarır, iyi ve güzel işler yapmak için elinden geleni yapar ama gerekli gördüğünde de kendi iç kurullarında almış olduğu bir karar neticesinde de geriye çekilmesini isteyebilir. Zaten bizim partimizde şu söz çok söylenir; ‘Ben bir şey olmak için ille de buradayım ya da şuraya adayım’ denmez. Ayıptır. Eğer bir görev verilirse yapılır. Böyle bir anlayışın hakim olduğu bir partide bu işlerin hiç konuşulmadan, nezaketlice halledilmesi lazım. Öyle olduğunu da görüyoruz. Bir başka partide bunu göremezsiniz. Cumhurbaşkanımız uçakta açıkladığı için ben de söylüyorum. Kadir Bey’le bir müddet önce görüştüğümüzde çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde, eline kağıdı aldı ve ‘Bismillah’ diyerek istifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. Buralar hizmet yerleridir. Parti bugün birisini gösterir, yarın başkasını gösterir ama partinin amacı oradaki insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Partiler zaten hizmeti hedeflerlerse seçimlerde çok oy alıp oralarda ‘Biz seçildik’ diyebilirler. Yoksa bunu söyleme imkanı olmaz. Ben alınan bu kararlara saygı duyulması gerektiğini her fırsatta beyan ediyorum. Nihayetinde bende bir bakanım, elimden geleni yapıyorum ve gece gündüz çalışıyorum ama şunu da tüm Türkiye’nin bilmesini istiyorum ki partim, genel başkanım, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız çalışmamdan memnun değilse bir tek tebessümle ‘Allah’a ısmarladık, hakkınızı helal edin’ diyerek kenara çekilmesini de bilirim. Bunun böyle olması lazım” dedi.