Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gülman, Vezirköprü  Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit  edilen Gülman, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece halkın  yanında olduğunu öne sürdü.

ByLock iddiasını reddeden Gülman, "Kesinlikle ByLock kullanmadım.  Beraatımı talep ediyorum. 1,5 yıldır yatıyorum. Ben devletimin, milletimin  yanındayım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7  yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Gülman, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen  getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet  kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen  yapmasını engellemeye teşebbüs", cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen  engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından  yargılanıyordu.