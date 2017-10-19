Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilen davada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından ara karar için mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan 19 sanığın mevcut delil durumu gereği tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanık Hanife Sayılır'ın ise tutuklanması talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, TRT'nin davaya katılma talebinin reddine, KPSS soruşturmalarında adı geçen 2 sanık hakkındaki dosyaların istenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar Mehmet Ali Öget ve Murat Kirti'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Kararın ardından dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 17'ye düştü.

İddianame

İddianamede, FETÖ mensuplarının TRT'ye sızdığı ve büyük bir yapılanma oluşturduğu, kuruma yerleştirilen 400 muhabirden her ay düzenli "himmet" toplandığı belirtiliyor.

Darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 öncesi TRT'de çalıştığı tespit edilen 7 bin 203 personelin ve bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının FETÖ/PDY bağlantılarını ortaya koyabilecek ByLock, Bank Asya, soruşturma, dernek, iltisaklı şirket ortaklığı ve tepe yönetimi ile irtibat verileri üzerinde analiz çalışması yapıldığı ifade edilen iddianamede, kolluğun, sonuçta 897 farklı çalışan hakkında toplam bin 250 iltisak/bağlantı tespit ettiği kaydediliyor.

İddianamede, toplanan tüm delillere göre sanıklar Ayhan Ferik, Cavit Atasever, Cihangir Çetin, Hanife Sayılır, Hasan Çelik, Hasan Taşar, Hasan Basri Erden, Hasan Hüseyin Örs, Hüsamettin Kıroğlu, İbrahim Halil Öztürkeri, İdris Selçuk, Kemal Erdem, Mehmet Ali Öget, Murat Kirti, Mustafa Altıntaş, Mustafa Beyhan, Mustafa Ünal, Mustafa Yazkan, Osman Zeybek, Özden Kınık ve Servet Dağ'ın FETÖ üyesi oldukları belirtiliyor.

Sanıkların tamamının FETÖ mensuplarının haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edilen iddianamede, birçok sanığın Bank Asya'da hesabının olduğuna, bazı sanıkların ise örgütün lider kadrosunda bulunan Osman Hilmi Özdil, Bahattin Karataş, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan ve Süleyman Tiftik gibi isimlerle görüştüklerinin belirlendiğine yer veriliyor.

Sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.