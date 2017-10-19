Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde  7 asker gözaltına alındı. 
 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için  çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.
 
Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde  kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin  Gelener de gözaltına alındı.