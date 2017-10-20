Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara Valiliğince düzenlenen “Muhtarlar Buluşması”na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Soylu, İçişleri Bakanlığının bünyesinde köklü kurumları toplamış ve köklü bir devlet geleneğine sahip bir bakanlık olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye’nin her yerine aynı şekilde ulaşmaya çalıştıklarını kaydederek, “Bazı illerimizde, Diyarbakır’da, Mardin’de bin kilometrenin üzerinde sıcak asfaltlar atılıyor. Bazı ilçelerimiz ilk kez kanalizasyonla karşılaştı. Yıllarca oranın çocuklarına devletin askerine, polisine taş attırdılar. Oysa hemen hemen her hafta gittiğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da o çocuklar ayaklarımıza sarılıyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin birliği ve bütünlüğünün bazılarını rahatsız ettiğini söyleyen Soylu, “Bu ülkenin birliği ve beraberliği, bu ülkenin bütünlüğü birilerini rahatsız ediyor. Biz bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğimizi söylüyoruz. Bizi birbirimize düşürecekler, bizi hedeflerimizden uzaklaştıracaklar, 2023’ü, 2053’ü, 2071’i yeniden bize ulaşılamayacak hayaller olarak gösterecekler. Türkiye’de insanların hayat standartlarını yükseltmeyi düşünen değil, ‘acaba yarın ne olacak’ diye endişe eden insanlar haline getirecekler. Artık o devirler bitti, biz o devirleri eski Türkiye’de bıraktık” dedi.