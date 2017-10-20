Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de pazar günü Türkiye’ye açılan Öncüpınar-Babu’s-Selâme sınır kapısının kontrolü sebebiyle başlayan gerginlik önceki gün çatışmaya dönüştü. Babu’s-Selâme sınır kapısından elde edilen gelirden Sultan Murat Tümeni yönetiminin pay istemesinin tartışmalara yol açtığı iddia edildi. Tartışmanın da çatışmaya dönüşmesi üzerine Afrin sınırındaki Azez, Mare, Aktarin ve Soran bölgesinde Sultan Murad Tümeni ile Aharu’ş-Şam grubu arasında iki gün çatışma yaşandı.

HERKES BİRBİRİNİ SUÇLADI

Çatışmaların ardından Şam Cephesi’den yapılan açıklamada, muhalefetin taleplerini yerine getirip askeri güçlerini sınır geçişinden çekmelerine rağmen Sultan Murat Tümeni’nin el-Hamran bölgesinde konvoylarına saldırdığını söyledi. Olayın ardından Ahraru’ş Şam noktalarına da saldırı düzenleyen Sultan Murat Tümeni’ne Hamza Tugayı’ndan askeri destek geldi.

TSK DEVREYE GİRDİ

Bölgeye çatışmazlık için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gruplar arasında çıkan gerginliği azaltmak için devreye girdi. İdlib bölgesindeki gruplar arasında görüşmeler yapan Türk askeri yetkilileri, uzlaşma sağlanması için çalışmalara devam ediyor. İlk safhada yapılan görüşmelerle ile Özgür Suriye Ordusu’nu oluşturan gruplar arasındaki çatışmanın durduğu şimdilik durdurulduğu ifade edildi. TSK’nın İdlib operasyonu sonrası Kilis Öncüpınar sınır kapısının karşısındaki, Şam Cephesi’nin (Cephe Şamiye) denetimindeki Babu’s-Selâme sınır kapısı kısa bir süre önce Suriye Geçici Hükûmeti adına Başkan Ebu Hatab tarafından teslim alınmıştı. 5 yıldan beri Şam Cephesi’nin kontrolünde olan kapının sivil yönetime bırakılması bölgedeki silahlı gruplar arasında tansiyonu artırmıştı. Ünsal Ergel ANKARA