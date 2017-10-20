Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürdürdüğü kaydedildi.



Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; 12-18 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyi bölgelerini teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği kaydedildi. Bu kapsamda; Hakkari/Yüksekova Alandüz-İkiyakalar, Şırnak/Uludere, Siirt/Baykan, Diyarbakır/Hani, Lice ve Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan terörist kampları bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

45 terörist etkisiz hale getirildi



İcra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, 3 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 11 adet silah, 3 adet silah namlusu, 156,2 kilogram amonyum nitrat, 5 adet el bombası, 330 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet 82 mm, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 23 adet RPG-7 roketatar roketi, 2 top mermisi, 6 kg tahrip kalıbı, 1adet mayın, 8 adet fünye, 2 gece görüş dürbünü, 15 adet şarjör, 10 adet telsiz ve 67 adet tüp ele geçirildiği belirtildi.



16 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Teröristler tarafından kullanılan 19 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 354 bin 034 paket kaçak sigara, 42 adet kaçak telefon, 7 bin 756 kök kenevir, bin 037 kilogram esrar, 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16 bin 096 kişi yakalanmıştır."

4 asker şehit oldu



4 askerin şehit olduğu, 35 askerin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, bu hafta özellikle Hakkari, Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiği kaydedildi.Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 015 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtilerek bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı bildirildi.

İDLİB'DE 1 NUMARALI GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULDU

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığına dikkat çekilerek, "13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktasını tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler" denildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milletin ve devletin sağladığı imkanlarla milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PKK/PYD/YPG/FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.