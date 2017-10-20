Irak ordusunun Kerkük'e operasyon başlatması sonrası kaçışlar başladı. Peşmergeler ve binlerce vatandaş, Süleymaniye'ye doğru gidiyor.
KERKÜK'TEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI
Peşmergeler ve PKK'ya güvenerek kentte kalan binlerce vatandaş da Irak ordusunun kentteki yönetimi ele geçirmesiyle Süleymaniye'ye doğru yola çıktı. Oluşan uzun kuyruk, Rus uydusu tarafından görüntülendi.
PKK-PEŞMERGE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Barzani'ye bağlı peşmergelerin bulunduğu Kerkük'e girdi. Kentte PKK'lı teröristlerle el ele veren peşmergeler silahlarını bırakıp kaçmayı tercih etti.