Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki polemik devam ediyor. İlk olarak Bahçeli'nin Davutoğlu'na Kerkük çıkışıyla başlayan karşılıklı açıklamalarda taraflar birbirlerine sert söylemlerde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'nu 7 Haziran seçimleri sonrası yapılan koalisyon görüşmeleri hakkında suçlayınca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik canlı yayına bağlanarak cevap verdi.



MHP'Lİ YALÇIN TEKRAR CEVAP VERDİ



Çelik, "O günün şartları farklıydı. Ben dönemlerine göre konunun değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Çelik'e cevap vermek amacıyla tekrar canlı yayına bağlanarak: "İsterseniz çantayı açalım. Davutoğlu zorlayacak olursa, defterler açılırsa çok zorda kalır." dedi.



KERKÜK DÜELLOSU



MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski Başbakan Davutoğlu’nun “Kerkük’te müzakere” önerisini sert dille eleştirdi. Davutoğlu 17/25’le karşılık verince MHP’den cevap gecikmedi.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Kerkük konusunda düşüncelerini 10 maddelik bir bildiri ile açıklamış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında Davutoğlu’na “Hangi yüzle konuşuyorsun” diyerek yüklenmişti.

Davutoğlu, “Kerkük’ün statüsü de dâhil olmak üzere 25 Eylül referandumunun ortaya çıkardığı bütün sonuçlar müzakerelere fırsat tanımak üzere dondurulmalıdır” önerisinde bulunmuştu. MHP lideri de Davutoğlu’na “Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan’ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir. Kerkük’ün acıları büyürken hâlâ zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez” sözleriyle yüklenmişti.

DAVUTOĞLU'NDAN BAHÇELİ’YE 10 MADDELİK CEVAP



Davutoğlu bu sefer 10 maddelik uzun bir metinle Bahçeli’ye cevap verdi. MHP Liderini 17-25 Aralık sürecinde “operasyonun siyasi sözcülüğünü yapmak”la suçlayan Davutoğlu, “Partisini baraj tehdidi ile yüz yüze bırakmış, birliğini koruyamamış olanların, bugün şark kurnazlığıyla güya partimiz içinde ihtilaf çıkarma çabaları başarısız olmaya mahkûmdur. Bayırbucak Türkmenlerine giden yardımlar konusunda hain FETÖ terör örgütü ile aynı dili kullanarak AK Parti’ye saldıranların bugün hamasi bir dille devlet stratejisinden bahsetmeleri ikiyüzlü hamasetten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’na cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dan geldi: ‘15 gün sonra Suriye’de namaz kılacağız’ diyen bir başbakan, o gün uyguladığı politikaların tamamen yok olduğu ortamda bile çıkıp genel başkana dil uzatıyor.