Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’ün 6.olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti’de merkez ilçe başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı. Yapılan temayül yoklaması sonrasında ise Edip Avşar, Mehmet Yalçın ve Mehmet Yücel AK Parti Genel Merkezine davet edildi. AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmelerin ardından ise AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine İl Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanlığı görevini yürüten Edip Avşar atandı.AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına atanan Edip Avşar’ın önümüzde ki günlerde yeni görevini yapılacak olan devir teslim töreninin ardından başlaması bekleniyor.