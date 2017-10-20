Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. Suriye sınırındaki sınır kapısının, yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Sınır kapısının önümüzdeki hafta içerisinde yeniden açılması bekleniyor.
Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı
20.10.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.
Etiketler : Öncüpınar sınır kapısı,kilis,
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