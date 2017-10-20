Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 üye ülkelerinin temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.

Örgütün dönem başkanlığını yürüten Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi zirvenin açılışında konuşacak. Abbasi'nin ardından dönem başkanlığını devralacak Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitap edecek.

Zirvede, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza yer alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin misafir ülke cumhurbaşkanları olarak katıldığı zirvede, KEİ, EİT, İKB, İİT, BM, IRCICA, SESRIC'ten temsilciler bulunuyor.

- Türkiye'nin dönem başkanlığıyla D-8'in ikinci dönemi başlayacak

Dünyanın gelişmekte olan 8 ülkesinin, ilki Türkiye'de olmak üzere üye ülkelerde düzenlenen zirvelerin ilk döngüsünün tamamlamasının ardından ikinci kez İstanbul'da bir araya gelmesiyle D-8'in tarihinde ikinci dönem başlayacak.

Örgütün "fikir babası" Türkiye, ikinci kez ev sahipliğini yaptığı zirveyle D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünün ikinci dönemine güçlü bir vizyon getirmeyi hedefliyor.