Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da gümrük görevlileri, gümrük kanunlarındaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle dün itibariyle 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'ye açılan sınır kapıları Kipi ve Kastanies’da giriş ve çıkışlar durduruldu.



Sadece acil durumlarda geçişlere izin verildi



Yaklaşık 24 saat süren grev süresince acil durumlar hariç, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yaya ve araç geçişlerine izin verilmedi. İpsala Sınır Kapısı’nda ise sadece taze balık yüklü tırların geçişlerine izin verildi. Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyenler, ülkeye Bulgaristan üzerinden geçmeye çalıştı.Yunan gümrükçülerin grevinin sona ermesi ile birlikte Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yaya ve araç geçişleri normale dönerken, İpsala Sınır Kapısı’nda da tır geçişleri yeniden başlatıldı.