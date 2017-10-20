Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Terörle Mücadele Ekipleri ile Özel Harekat Polisleri dün Talas ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın kadrosunda yer alan, 11 yıl boyunca Kandil ve Kuzey Irak'taki faaliyetlere katıldığı belirlenen H.Dikme kıs kıvrak yakalandı.

Terörist H.Dikme'nin kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hastalığının tedavisi için Kayseri'ye geldiği belirlendi. Hastanelerde sahte kimlik kullanarak tedavi olmaya çalışan terörist H.Dikme'nin Kayseri'de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklandığı bildirildi.

Operasyonda kıs kıvrak yakalanan teröristin Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındığı kaydedildi.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da sabah yaptığı telsiz anonsunda, ekipleri uyararak ülke genelinde ve Kayseri'de yaşanan terör olaylarına dikkat çekti. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ekiplerin terör olaylarına karşı daha dikkatli davranmaları uyarısında bulundu.